Versie 12.3 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Enhancements Updated user interface.

Improved program performance.

Command-line improvements. Bug Fixes Fixed bug with burning ISO images from context menu.

Fixed bug with saving settings in Multiburn tool.