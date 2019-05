KC Softwares heeft versie 5.6 van SUMo uitgebracht. SUMo, wat voor Software Update Monitor staat, is een programma dat de computer scant op aanwezige software en vervolgens controleert of er nieuwere versies beschikbaar zijn. Door het installeren van een driver agent kan het ook controleren op nieuwe drivers. De gratis uitvoering laat alleen weten van welke programma's er een nieuwere versie beschikbaar is, het downloaden van de update en het bijwerken is iets wat je verder zelf handmatig uit moet voeren. Hierdoor is het vooral handig voor mensen die zelf controle willen houden over welke updates ze wel of niet willen installeren. Het standaardinstallatieprogramma bevat een optionele advertentiemodule, maar er zijn ook een lite- en een portable-versie beschikbaar, waar deze niet in zit. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen aangebracht:

New: 0005397: Support for "check and scan" requests from cloud

0005333: SUMo Online

0003045: Google Search by right click menu Fixed: 0005443: translation error in German menu

0005440: Wrong version reported for CrystalDiskInfo

0005408: Win XP Beta 418 missing dcrypt.dll

0005401: Win XP app fails to start -- missing bcrypt.dll

0005441: Title bar mismatch: Typo. "Updates" should be "Update"

0005415: Remote actions support and heartbeat (online/offline) not switched on/off until restart of SUMo

0005381: "Intel Driver & Support Assistant" no longer detected

0005375: "Ashampoo Snap 8" wrong detection

0005250: "Free Video to Flash Converter" detected as "Free All Converter by DVDVideoSoft"

0005261: Unable to add "IOBit Uninstaller Portable" Refactoring: 0005448: Updated German translation

0005403: If "check" following a request from Cloud, status shall be reported to cloud, even if no change (to update last check time)

0005402: "Check / Extended Check" status (enabled) discrepancy

0005301: "Adobe Inc. " wrong detection

0005396: "FengTao Software Inc." to be renamed as "DVDFab.cn"

0005304: Missing item in french translation

0005390: "ownCloud" company name rationalization

0005307: Update ICS library to 8.59 and OpenSSL to 1.1.1b

0005108: Ashampoo Undeleter not detected properly

0005342: All subproducts of EasyBCD in \bin\ subfolder should be filtered out

0005372: "QNAP" multiple detection

0005373: "SUMo Online / Configure / Need new account ? Click here" leads to wrong page

0005346: Updated Polish translation

0005339: "vncpipehelper.exe" to be filtered out

0005245: Flexera company name rationalization

0005300: "Steinberg Media Technologies" company name rationalization