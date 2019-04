Malwarebytes heeft versie 7.3 van AdwCleaner uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New Features Redesign Generic detections from scratch to allow more flexibility and FP-control,

Enhance Winlogon changes detection Changes Definitions 2019.04.03.1

Sort logfile output by family name and paths

Update HSTS policy for network connections

Improved debug logging Bugfixes Make the uninstall process more robust

Empty exclusions are no longer valid

Update generic detections

Update OpenSSL