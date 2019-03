Er is een nieuwe versie van 7+ Taskbar Tweaker uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om de taakbalk van Windows 7 en hoger geheel naar eigen smaak aan te passen. Zo kan het seconden weergeven in de klok, grotere pictogrammen op de taakbalk tonen, kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd en kan de volgorde van items worden aangepast. In deze uitgave is een probleem verholpen met een recente Windows Update.

Chabges in version 5.6.2: Fixed the incompatibility caused by update KB4489894 of Windows 10 version 1803