Versie 12.1 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Enhancements Updated translations.

Updated track normalization method and Verify Tool.

Improved compatibility with Windows 10 build 1809.

Improved handling of bad sectors during disc copying.

Improved support of LG drives. Bug Fixes Resolved problem with non-ANSI translations.

Fixed bug with setting cache size and number of copies in DVD-Video and MP3 Disc compilations.