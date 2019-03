De tweede release candidate van Total Commander versie 9.22 is uitgekomen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt. Doordat het beeld in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren, maar het programma kan veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirename-tool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 9.22 bevat voornamelijk bugfixes, waaronder een oplossing voor de directory traversal bug in unacev2.dll. De release notesvoor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Total Commander 9.22 release candidate 2 is available now!

Please note: You may get a Microsoft Smartscreen Filter warning because we have a new code signing certificate. If you get this, please click on "More information", and then on "Run anyway".



This version mainly patches a security hole in unacev2.dll used for unpacking ACE archives. But I have also backported a lot of bugfixes to 9.22 which I had implemented for the next big release. A list of all corrections, also for previous versions, can be found in the history file.



As usual, the update is free for all registered users.