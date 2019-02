Versie 6.9.4 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende fouten gerepareerd:

Bugs fixed in version 6.9.4: Connect button not working to initiate a connection (#10621)

Multipart uploads fail if key begins or ends with whitespace character (S3) (#10628)

Open OneNote notebooks in web browser (OneDrive)

Failure uploading files larger than 100GB (S3) (#10612)