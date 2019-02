Realix heeft versie 6.02 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 v6.02: Added monitoring of EVGA iCX sensors on 20-series GPUs.

Added monitoring of DELL AC Adapter Power Rating.

Fixed switching off RGB lightning on MSI RTX 2080/2070 Gaming X Trio.

Added monitoring of fan speeds on Clevo P870DM and P870KM series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA.

Enhanced sensor monitoring on EVGA Z390 DARK.

Enhanced sensor monitoring on ASUS B365 series mainboards.

Added detection of maximum clock for AMD Zen.

Added spin-down delay for fan control.

Added automatic disabling/enabling of system auto fan control on DELL systems.

Added AMD Radeon VII.

Enhanced sensor monitoring on ASUS RAMPAGE VI EXTREME OMEGA.

Added reporting of serial number for AMD Ryzen CPUs and Vega GPUs.

Improved monitoring of ISL69138.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG DOMINUS EXTREME.

Fixed reporting of some parameters on CPUs with non-linear APIC IDs.

Enhanced support of Intel Comet Lake.

Added Intel Integrated Clock Control support for Skylake and later families.

Improved update notifications, added manual update check.

Enhanced sensor monitoring on ASUS MAXIMUS XI APEX.

Added monitoring of “PMAX Limit/VCCIN Under-Voltage” status for Skylake-X.

Optimized memory usage.

Improved support of AMD Radeon VII.