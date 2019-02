Er is na lange tijd weer eens een nieuwe versie van Sandboxie verschenen. Met dit programma is het mogelijk om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's als Internet Explorer worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken. Bovendien is er geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows Vista en hoger, en een licentie kost 25 euro voor een jaar. De laatste versie met ondersteuning voor Windows XP is 5.22. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 5.28: Added support for Windows 10 v1809.

Fixed issues with Adobe Acrobat Pro and Reader 2019 related to the "Save As" dialog displaying blank .

Fixed a path issue that would prevent applications from running/installing inside a Sandbox [more info].

Fixed LibreOffice unable to launch issue.

Improved templates for Waterfox profile access.

Addressed SBIE2209 Cannot translate SID to user name: [22 / 1332] message that would trigger when using a Sandbox restricted to specific users only.

Tested OK on Fast Ring x64 18312 / FR x86 18309 (newer versions than the ones listed here will most likely not work).