Versie 6.9.3 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 6.9.0 zijn de volgende problemen verholpen:

Bugs fixed in version 6.9.3: RFC compliant parsing of URI parameters (CLI)

Failure displaying alert window for multiple consecutive transfer failures

Checksum verification disabled by default for file transfers

Add --login option to executed shell for "Open in Terminal" feature

Disable transfer acceleration for AWS GovCloud (S3)

Login using temporary tokens from STS to AWS GovCloud (S3) (#10594)

Support auto-configuration from ~/.aws/credentials for AWS GovCloud and Amazon S3 China (S3)

Modification date not applied when copying file between browser windows (#10592)

Unable to delete incomplete multipart upload (S3) (#10568)

Updated localizations Bugs fixed in version 6.9.2: Failure using RSA/ECDSA private in new OpenSSH format (#10552) Bugs fixed in version 6.9.1: Fix code signature designated requirement issue (Mac App Store)