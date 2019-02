Versie 11.9 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New Features Added Swedish translation.

Added option to generate MD5 checksum for ISO files.

Added track normalization option to Audio CD compilation.

Two view styles for main window - horizontal and vertical layout. Enhancements Updated translations, help file and installer.

Improved time zone handling in data compilations.

Improved burning engine and file processing speed.

Improved support of ISO files in iso unpacking tool.

Improvements to overal program performance. Bug Fixes Resolved issue with displaying file date and time in Windows Explorer.

Fixed bug with cutting file names in ISO compilation with automatic settings.

Fixed bug with copying CD-ROM to CD-R using "direct copy" option.