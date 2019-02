KC Softwares heeft versie 5.8.12 van SUMo uitgebracht. SUMo, wat voor Software Update Monitor staat, is een programma dat de computer scant op aanwezige software en vervolgens controleert of er nieuwere versies beschikbaar zijn. Door het installeren van een driver agent kan het ook controleren op nieuwe drivers. De gratis uitvoering laat alleen weten van welke programma's er een nieuwere versie beschikbaar is, het downloaden van de update en het bijwerken is iets wat je verder zelf handmatig uit moet voeren. Hierdoor is het vooral handig voor mensen die zelf controle willen houden over welke updates ze wel of niet willen installeren. Het standaardinstallatieprogramma bevat een optionele advertentiemodule, maar er zijn ook een lite- en een portable-versie beschikbaar, waar deze niet in zit. Sinds versie 5.8.10 zijn de volgende veranderingen aangebracht:

Changes in version 5.8.12: 0005262: [Bugfix] Unable to check until restart if no answer to licence check

0005263: [Refactoring] Updated Italian translation

0005277: [Bugfix] Missing UninstallDisplayIcon in registry for installed version

0005303: [New Feature] Log "overall status change" in debug mode Changes in version 5.8.11: 0005259: [Refactoring] New company name for "everything"

0005256: [Refactoring] Wrong company name for "Teamviewer QS"

0005255: [Refactoring] Privazer multiple detection

0005258: [Refactoring] "icofx software" company name multiple detection

0005257: [Refactoring] Updated Italian translation

0005254: [Refactoring] Updated German translation