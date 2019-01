Intel heeft een update uitgebracht voor zijn SSD Data Center Tool. Hiermee kun je aangesloten drives uit Intels ssd-datacenterfamilie beheren via een commandline. Denk daarbij aan het identificeren van de details van nvme- en satadrives, het uitlezen van smart-informatie, het updaten van ssd-firmware, het uitrekenen van de levensverwachting, latency-tracking in- en uitschakelen, en het aanpassen van de power governor mode. Het kan zijn werk doen op Linux- en Windows-systemen, en er is een uitgave voor VMware ESXi-hosts beschikbaar. Voor meer informatie verwijzen we naar deze handleiding. Versie 3.0.17 bevat de volgende aanpassingen:

Version 3.0.17



This release includes the following feature changes: VSAN firmware update prompt added for ESXi version of tool.

Updated firmware upgrade mode for Intel SSD DC S3710, S3610, and S3510 Series products.

Additional model strings for Intel SSD DCP4510/P4610, D3-S4510/S4610, and Intel Optane SSD DC P4800X Series products added.

Installation is moved from “system” folder to “Program Files”

If 32-bit version is being installed over the 64-bit version or if the 64-bit version is being installed over the 32-bit version please uninstall the previous version of the tool.

Time out has been increased to accommodate larger capacity drives. Version 3.0.16



This release includes the following feature changes: Updated firmware upgrade paths to FW E2010435 for Intel Optane SSD DC P4800X Series products.