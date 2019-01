Insta360 heeft voor zijn One X-actiecamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.17.16 als versienummer. Dit is een 360-gradencamera met een resolutie van 6080x3040 pixels voor foto's of 5760x2880 pixels op 30fps voor video. De camera kan ook aangesloten worden op de iPhone SE, 6s, 7, 8, X, XS en XS Max, iPad (2018) en iPad Pro of een Android-apparaat met usb-otg, op basis van een soc zoals de Qualcomm 820 / Kirin 950 / Exynos 8890 of recenter, en ten minste Android 5.1. De aanpassingen van deze update worden als volgt beknopt samengevat:

Version 1.17.16



*Please update your app to the latest version (iOS higher than 1.1.1 / Android higher than 1.2.1) to use the latest features. You can now shoot HDR video.

You can now share your video to Google Maps Street View. Toggle on and off the GPS capture mode straight on the in-app camera interface.

Adds 0.5s interval setting for time-lapse mode.

Routine fixes and optimizations.