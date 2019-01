D-Link heeft nieuwe firmware beschikbaar gesteld voor de DCS-5222L die ook wel de 'HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera' genoemd wordt. Deze beveiligingscamera's beschikken over een kleine 1/4"-sensor met een videoresolutie van 1280x720 pixels, bewegingsdetectie en pan- en tiltfunctie, waarmee de camera bewogen kan worden. Het versienummer is vastgezet op 2.15.07 en deze versie is voorzien van de volgende aanpassingen:

Version 2.15.07 mydlink agent update to 2.1.0-b54.

Updated HTML

Updated Digital Signature

Supports XSS 2.0

Supports Digest Authentication for Login