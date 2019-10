Intel heeft een update uitgebracht voor zijn SSD Data Center Tool. Hiermee kun je aangesloten drives uit Intels ssd-datacenterfamilie beheren via een commandline. Denk daarbij aan het identificeren van de details van nvme- en satadrives, het uitlezen van smart-informatie, het updaten van ssd-firmware, het uitrekenen van de levensverwachting, latency-tracking in- en uitschakelen, en het aanpassen van de power governor mode. Het kan zijn werk doen op Linux- en Windows-systemen, en er is een uitgave voor VMware ESXi-hosts beschikbaar. Voor meer informatie verwijzen we naar deze handleiding. Versie 3.0.21 bevat de volgende aanpassingen:

Version 3.0.21



This release of the Intel SSD Data Center Tool includes a firmware update for: Intel SSD D3-S4510/S4610 Series products; latest firmware version XCV10120

Intel SSD D3-S4510 Series M.2 products; latest firmware version XC311120

Intel SSD DC P4101 Series products; latest firmware version 007D This release includes the following feature changes: Miscellaneous bug fixes Version 3.0.20



This release of the Intel SSD Data Center Tool includes a firmware update for: Intel SSD DC D3-P4326 Series products; latest firmware version 8DV10510 This release includes the following feature changes: Feature for saving telemetry binaries

Updated support for Avago SAS 9400 and SAS 9440

Note: SUSE is currently a known limitation preventing usage of SAS cards on SUSE distros

Fix missing '/' for config file path

Default location of config file changed to 'etcc/isdct/'