Malwarebytes heeft versie 7.2.6 van AdwCleaner uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes Definitions 2018.12.18.2 Bugfixes Update SQLite

Fix updater behavior

Fix UI typos

Fix translations

Update generic definitions