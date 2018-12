Subsonic is een crossplatform-mediastreamer die muziek en video's kan streamen zowel binnen als buiten het eigen thuisnetwerk en naar verschillende gebruikers tegelijk. Op de computer kan via een webbrowser toegang tot de media worden verkregen en er zijn ook apps voor onder meer Android, iOS en Windows Phone. De basisversie is gratis, maar heeft beperkte functionaliteit. Een abonnement voor de premiumversie kost een dollar per maand. De ontwikkelaar heeft onlangs versie 6.1.5 uitgebracht, met de volgende lijst van aanpassingen:

Subsonic 6.1.5 Bugfix: Fix error in getIndexes REST method causing wrong/missing artist name to be returned. Subsonic 6.1.4 New: Bundle Java 8 JRE with Windows installer.

New: Update French translation, courtesy of Denis

REST: Added artistImageUrl to Artist and ArtistID3

Bugfix: Upgrade to reCAPTCHA V2 (for resetting password)

Bugfix: Avoid duplicate Last.fm scrobbles