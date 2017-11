Versie 6.0.25 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Online results window are now shows track length if available Improved: Stability while saving tags into multiple huge files

Now you can paste single tag from buffer to all selected files

Playback loop control

Fast forward and rewind while playing

Program are now import genre info from Discogs to CONTENTGROUP field

Additional logic on parsing Vorbis comments fields from foobar2000

Updated MP4 metadata support Changed: Program now use 'xxx' language marker for ID3v2 frame USLT to prevent problems with reading lyrics in some players Translations: Bulgarian

Serbian (Latin)