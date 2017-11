Resolume is een applicatie die speciaal voor live video is ontwikkeld en kan bijvoorbeeld worden gebruikt door vj's die een live videoperformance geven. Door gebruik te maken van verschillende toetsen op het keyboard of midi-apparaat kun je beelden afwisselen, over elkaar afspelen en bewerken. Er is ondersteuning aanwezig voor de meeste gangbare beeldbestandstypen, waaronder avi, mov, mpg, swf, gif, jpg, bmp, en psd. Daarnaast kan een 'capture device', zoals een camera, webcam of tv-tuner, gebruikt worden. De ontwikkelaars hebben Resolume Arena en Avenue 6.0.0 uitgebracht, voorzien van de volgende aankondiging:

Resolume Avenue & Arena 6.0.0 Released!



Hi !

After almost 2 months of beta, here is the final Resolume Avenue & Arena 6.0.0. Download is now open to everybody. Come and get it. Thank you all for your feedback! Thanks to you we have been able to find and fix a lot of bugs and we think this version is ready for prime time. But please continue to send us your feedback. Because v6 can update itself we plan to release minor updates much more often. We have already started on 6.0.1...



Enjoy!

Team Resolume