Versie 3.12 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource- en crossplatform-e-bookbeheerprogramma. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.0 is er weinig aan het uiterlijk van het programma veranderd. Wel is er een geheel vernieuwde contentserver en is er ondersteuning voor schermen met een hoge resolutie. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen en verbeteringen aangebracht:

New features Driver for the new Nook Glowlight 3. Closes tickets: 1731024.

Allow configuring the metadata fields displayed in the popup book details window. To configure, simply click the 'Configure' link at the bottom of the window.

Wireless driver: Allow specifying extra file formats (unknown to calibre) to send. Bug fixes Fix a regression that caused clicking the clear button in the main search bar to not unapply the current search until enter is pressed.

Linux: Fix a regression causing calibre to fail to start on systems with no DBUS session bus.

Browser viewer: Fix body font being forced to sans-serif, overriding in book and user stylesheet settings.

Fix sending email failing of the computer's FQDN is set to a single period. Closes tickets: 1730166. Improved news sources New Yorker

Geopolityka