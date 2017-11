Er is een nieuwe ontwikkelversie van Total Commander verschenen, waarbij het versienummer inmiddels is opgehoogd naar 9.12. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt. Doordat het beeld in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren, maar het programma kan veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirename-tool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid.

Nieuw in versie 9.10 is onder meer ondersteuning voor gebruik op meerdere schermen met verschillende dpi-instellingen, kan het op de Creators Update of nieuwer van Windows 10 ook online OneDrive-bestanden benaderen, kunnen nu datum- en tijdvariabelen worden gebruikt om nieuwe tekstbestanden of mappen aan te maken en kunnen er ook meerdere mappen tegelijkertijd aangemaakt worden. De complete changelog is hier in te zien, dit zijn de belangrijkste verbeteringen die sinds versie 9.10 zijn aangebracht: