Versie 6.2.9 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 6.2.4 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Fixed in version 6.2.9 Disable selection of client certificate in bookmark window when not applicable

Rename and override exiting file (One Drive, Dropbox)

Disable use of hashed hostname when writing to ~/.ssh/known_hosts (SFTP) Fixed in version 6.2.8 Delete session when canceling upload (One Drive) Fixed in version 6.2.7 Rename and override exiting file (Google Drive)

Reduce number of requests for uploads (Google Drive) Fixed in version 6.2.6 Quick Look only works one time (#9889) (Mac)

Disable notification for opened connection Fixed in version 6.2.5 Authentication using OAuth (Windows)

Failure to read attributes (S3) (#10068)