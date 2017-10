Kort geleden is de derde service release van versie 17.1 van de Linux Embedded Development Environment, oftewel Lede, uitgekomen. Lede is een afgeleide van OpenWrt en wordt soms zelfs een reboot van dat project genoemd. Het dient als vervanging van het besturingssysteem van een groot aantal netwerkapparaten en biedt als zodanig extra functionaliteiten, een betere beveiliging en verbeterde stabiliteit en prestaties. De complete lijst met verbeteringen is op deze pagina te vinden, dit zijn de belangrijkste verbeteringen die zijn aangebracht:

Highlights In LEDE 17.01.3

LEDE 17.01.3 “Reboot” incorporates a fair number of fixes back ported from the development branch during the last sixteen weeks. Some selected highlights of the service release are: Linux kernel updated to version 4.4.89 (from 4.4.71 in v17.01.2)

Numerous security fixes to curl, dnsmasq, mbedtls, tcpdump and the Linux kernel

Assorted platform fixes for ar7, ar71xx, bcm53xx, brcm63xx, imx6, ipq806x, lantiq, ramips, sunxi and x86