Versie 3.2.0 van Piwik is uitgekomen. Piwik is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Piwik verwijzen we naar deze pagina en een overzicht van de planning is op deze pagina te vinden. In versie 3.0 is onder meer de gebruikersinterface opgepoetst en volgt deze nu de Material Design. Dit moet er toe leiden dat Piwik beter en sneller reageert, met name op mobiele apparaten. De release notes voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

In this release we introduce a completely new Segment Editor. You can now create custom segments of your audience faster and easier! Try out the new segment editor and get deeper insights into your users segments.

For those of you measuring your Ecommerce shop in Piwik, you can now add all the “Ecommerce > Sales” reports as Widgets in the Dashboard. Bring on the awesome ecommerce dashboards!

We also introduce several minor bug fixes and solve the issue of the broken Czech language file in the previous release. Piwik 3.2.0 also brings full compatibility with PHP 7.2. Heaps more devices, and referrer spammers, are now detected by Piwik!

61 tickets have been closed by more than 15 contributors!