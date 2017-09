Realix heeft versie 5.58 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 5.58: Fixed reporting of GPU VDDC and MVDCC on AMD Radeon RX Vega.

Fixed reporting of GPU memory current/power on AMD Radeon RX Vega.

Fixed monitoring of some disk activity sensors.

Enhanced sensor monitoring on ASRock X399 series.

Added preliminary support of Intel Ice Lake.

Updated monitoring of GPU Chip Power on AMD Radeon RX Vega.

Fixed reporting of estimated efficiency of some Corsair PSUs.

Enhanced sensor monitoring on MSI Z370 series.

Enhanced sensor monitoring on Biostar TB250 series.