LosslessCut is een opensource en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en er is geen verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog van de afgelopen paar versies ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.8.0 Changed Preserve input file modification time when cutting/screenshotting

Make ffmpeg map metadata using -map_metadata 0 Changes in version 1.7.0 Added Progress when cutting (percent done)

Ability to change frame capture image format (JPEG/PNG) Changed Don't allow cutting without a valid start/end Fixed Don't try to seek when no duration

Also capture frame to custom output dir

Fix running LosslessCut from strange directories Changes in version 1.6.0 Fixed Be a bit smarter about aac/m4a files #28

Make end time the end of video by default

Prevent buttons from stealing focus Changes in version 1.5.0 Fixed Add missing win32 metadata

Fix capture frame output format to intended JPEG