Versie 10.5 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen, als opvolger van de eerder deze maand verschenen versie 10. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. In versie 10 is onder meer de gebruikersinterface opgefrist, zodat die er ook in hoge resoluties goed uit ziet. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New Features Option to prevent entering sleep mode while disc burning. Enhancements Updated and improved main UI theme (Categories view).

Updated translations and installer.

Improvements to buffer handling in Multiburn tool.

Improved file extraction process in Data Recorvery tool.

Minor optimizations for high-DPI screens. Bug Fixes Fixed bug with creating new session on single-session disc.

Fixed bug with auto disabling Direct Copy mode in Copy Disc tool.

Resolved problem with burning multiple copies in Copy Disc tool.

Minor bug fixes and improvements.