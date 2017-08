ToolsLib, tegenwoordig onderdeel van Malwarebytes, heeft versie 7.0.2.1 van AdwCleaner uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In versie 7.0 is het programma volledig herschreven en heeft het onder meer een nieuw uiterlijk, een interne updater, gaat het scanner iets sneller en kunnen verdachte bestanden voor analyse worden ingestuurd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Features Initial work to choose between release|beta update tracks Changes Fix UK translation

Open the scan logfile on background, keep AdwCleaner main UI on foreground

Handle errors in a more robust way

Improve the way updates are checked

Add several Heuristics (chip-installer and others)

Update MyWebSearch and Crossrider detections

Improve Heuristics scanning time

Update to libsodiun 1.0.13 - https://github.com/jedisct1/libsodium/releases/tag/1.0.13

Database 2017-08-29.2

Reduce the size by ~60 KB Bugfixes Fix Heuristics FPs

Fix Crashs

Fix potential issue during files and folders clean

Improve detections of malicious DNS

Browsers logging (scan)

Chrome files detections

Fix update module when running offline