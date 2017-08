Versie 7.5.1 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. Sinds versie 7.0 is er ook een 64bit-uitvoering van het programma, al is nog niet van alle plug-ins een 64bit-versie beschikbaar.

Notepad++ v7.5.1 new features and bug-fixes: Fix some excluded language cannot be remembered bug.

Fix a localization regression bug.

Fix the bug that Notepad++ create "%APPDATA%\local

otepad++" folder in local conf mode.

Add Visual Prolog language support.

Add auto-completion support for batch file (*.bat).

Enhance Function List for PHP and JavaScript.

Enhance Shortcut Mapper by adding category column.

Make double click work for language menu disabling/enabling in preferences dialog.

Make double click work to improve file extension movement in Preferences dialog.

Fix bug: language menu item is restored back on the wrong zone.

Add a spiritual quote.