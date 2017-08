Met het programma Nagios Core kun je verschillende onderdelen van het netwerk en de services op je servers in de gaten houden. Het programma kan onder andere smtp-, pop3-, http- en nntp-services, en resources zoals de processorload en het diskgebruik controleren. Als er iets gebeurt waarvan je op de hoogte gehouden wil worden, kun je per mail of op je pager notificaties ontvangen. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en een rits screenshots is op deze pagina te bekijken. Daarnaast kun je dit GoT-topic doornemen. De ontwikkelaars hebben met 4.3.4 als versienummer een nieuwe versie van Nagios Core uitgebracht. De lijst met veranderingen ziet er als volgt uit:

Version 4.3.4



FIXES Improved config file parsing

Fixed configure script to check for existence of /run for lock file (in regards to CVE-2017-12847)

Use absolute paths when deleting check results files

Add sanity checking in reassign_worker