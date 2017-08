Realix heeft versie 5.56 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 5.56: Enhanced sensor monitoring on ASRock X299 series.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE GA-990X-Gaming SLI-CF.

Improved RTSS OSD handling, added new options.

Enhanced sensor monitoring on MSI X399 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME and ROG ZENITH EXTREME.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG RAMPAGE VI APEX.

Reverted AMD GPU fan speed monitoring to direct method due to a bug in AMD ADL.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE X399 series mainboards.

Fixed a possible system hang on GIGABYTE mainboards with IT8792E/IT8795E.

Added several new CPU logos.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME.

Added support of Aquacomputer farbwerk temperature monitoring.

Fixed GPU utilization reporting stuck on some Radeon RX 5xx series GPUs.

Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME X399-A.

Added AMD Radeon RX Vega 56, 64, 64 Liquid Cooling.

Added AMD Radeon Instinct MI25, MI25x2, Radeon Pro V320, V340, Radeon Pro SSG, Radeon Pro WX 9100.