Bij een BSD-besturingssysteem zullen de meesten denken aan een van de drie varianten FreeBSD, OpenBSD of NetBSD. Er zijn echter nog diverse andere BSD-versies, zoals PC-BSD en DragonFly BSD. Deze laatste is een afsplitsing van FreeBSD 4.8, dat rond juni 2003 is ontstaan. Dit gebeurde omdat Matthew Dillon, de projectleider van DragonFly BSD, het destijds oneens was met de gekozen ontwikkelstrategie en de aandachtsgebieden van FreeBSD 5. Voor een overzicht van de ontwikkelingen sinds die tijd met betrekking tot DragonFly BSD kun je deze pagina doorspitten. Versie 4.8.1 is sinds kort beschikbaar en werd met de volgende commits uitgebracht:

DragonFly 4.8.1 libc/gmon: Replace sbrk() with mmap()

drm: bring in Linux compability changes from master

drm/linux: make flush_work() more robust

drm/i915: Update to Linux 4.7.10

drm - Fix hrtimer, don't reset timer->function to NULL in timeout handler.

sound - Delete devfs clone handler for /dev/dsp and /dev/mixer on unload.

if_vtnet - Allocate struct vtnet_tx_header entries from a queue.

Make sure that cam(4)'s dashutdown handler runs before DEVICE_SHUTDOWN().

kernel - MFC b48dd28447fc (sigtramp workaround)

kernel - Fix deadlock in sound system

kernel - Fix broken wakeup in crypto code

kernel - Add KERN_PROC_SIGTRAMP

gcc - Adjust the unwind code to use the new sigtramp probe sysctl

kernel - Implement NX

kernel - Implement NX (2)

kernel - Implement machdep.pmap_nx_enable TUNABLE

kernel - Implement NX (3) - cleanup

kernel - Temporarily set the default machdep.pmap_nx_enable to 0

param - Change __DragonFly_version to 400801

kernel - Fix i915 deadlock

pthreads - Change PTHREAD_STACK_MIN

libc - Fix bug in rcmdsh()

ppp - Fix minor overflow in protocol search

libtelnet - Fix improper statement construction (not a bug in the binary)

libdevstat - Limit sscanf field, fix redundant condition

openssh - Fix a broken assignment

window - Fix Graphics capability enable test

kernel - Fix event preset

mfiutil - Fix static buffer overflow

mixer - Fix sscanf() overflow

gcore - fix overflow in sscanf

kernel - Fix improper parens

libkvm: Fix char pointer dereference.

Fix some cases where an index was used before its limits check.

Really ensure that our world/kernel are built under POSIX locale ("C").

zoneinfo: Create a /usr/share/zoneinfo/UTC link.

kernel/cam: Add CAM_SCSI_IT_NEXUS_LOST (in preparation for virtio_scsi(4)).

kernel: Add FreeBSD's virtio_scsi(4) driver.

ccdconfig(8): Add missing free().

libpuffs: Fix two asserts.

kernel/acpi: Untangle the wakecode generation during buildkernel.

kernel/acpica: Better check AcpiOsPredefinedOverride()'s InitVal argument.

kernel/acpica: ACPI_THREAD_ID is unsigned.

kernel/acpica: Return curthread as thread id from AcpiOsGetThreadId().

kernel/acpica: Remove no longer needed #include.

kernel/acpi: Call AcpiInitializeSubsystem() before AcpiInitializeTables().

kernel/urtwn: Add missing braces.

kernel/ieee80211: Add missing braces.

libthread_xu: Fix checking of pthread_barrier_init()'s count argument.

sound/hda: Sync device ID table with FreeBSD

inet6: Restore mbuf hash after defragmentation.

pf: Normalized, i.e. defragged, packets requiring rehash.

em: Enable MSI by default on devices has PCI advanced features capability.

sched: Change CPU_SETSIZE to signed int, same as FreeBSD/Linux.

usched: Allow process to change self cpu affinity

ix: Fixup TX/RX ring settings for X550, which supports 64/64 TX/RX rings.

Revert "Always use unix line endings" --

DragonFly BSD source repository