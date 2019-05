Bij een BSD-besturingssysteem denken de meesten aan een van de drie varianten FreeBSD, OpenBSD en NetBSD. Er zijn echter nog diverse andere BSD-versies, zoals TrueOS en DragonFly BSD. Deze laatste is een afsplitsing van FreeBSD 4.8, dat rond juni 2003 is ontstaan. Dit gebeurde omdat Matthew Dillon, de projectleider van DragonFly BSD, het destijds oneens was met de gekozen ontwikkelstrategie en de aandachtsgebieden van FreeBSD 5. Voor een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot DragonFly BSD sinds die tijd kun je deze pagina doorspitten. Versie 5.4.3 is sinds kort beschikbaar, voorzien van de volgende aanpassingen:

DragonFly 5.4.3 has a fix for an Intel hardware floating-point bug. pf - Fix SMP race in max-src-nodes, max-src-conn tracking

kernel - Permanently fix FP bug (mfc)

kernel - MFC portions of the MAP_STACK fix

kernel - Restore kern.cam.da.X.trim_enabled sysctl

nrelease: Install security/ca_root_nss explicitly (non-automatic).

<execinfo.h>: Include <sys/cdefs.h> explicitly for __{BEGIN,END}_DECLS.

Fix building release on master.

kernel/tty: Use GID_TTY for non root users by default.

libc: Implement properly pthread_equal() stub.