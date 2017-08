Nintendo heeft nieuwe firmware beschikbaar gesteld voor de Switch, de video game console die zowel in de hand als via een docking station aangesloten op een scherm kan worden gebruikt. De firmware zal in de meeste gevallen automatisch worden opgehaald, maar kan eventueel ook via het menu System Settings handmatig worden gestart. De lijst met verbeteringen die in versie 3.0.1 zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden.

Improvements Included in Version 3.0.1



General system stability improvements to enhance the user's experience, including: Addressed an issue in which the remaining battery charge can't be displayed accurately

If the system's battery power display suddenly increases or decreases, it will gradually improve by following these steps.