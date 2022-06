Nintendo heeft eerder deze maand nieuwe firmware beschikbaar gesteld voor de Switch, de videogameconsole die zowel in de hand als via een op een scherm aangesloten dockingstation kan worden gebruikt. De firmware zal in de meeste gevallen automatisch worden opgehaald, maar kan eventueel ook via het menu System Settings handmatig worden gestart. De lijst met verbeteringen die in versie 12.0.2 zijn aangebracht, kan hieronder worden gevonden.

Version 12.0.2

General system stability improvements to enhance the user's experience.



Version 12.0.1

General system stability improvements to enhance the user's experience.



Version 12.0.0

We fixed the issue with the save data backup feature, where in rare cases, the automatic backup of save data is interrupted if a communication error occurs during completion of the save data backup process.