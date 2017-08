Versie 7.3.1 van Ghostery is uitgekomen. Ghostery is een browser-addon die inzicht geeft in op webpagina's aanwezige trackers. Deze worden onder meer voor bezoekersstatistieken en direct marketing gebruikt. Ook is het mogelijk om deze trackers te blokkeren, wat onder meer de privacy en laadtijden ten goede komt. De addon is beschikbaar voor Opera, Firefox, Chrome, Edge, Safari, Internet Explorer, Android en iOS. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

New Features & Improvements: Improved block-and-filter functionality in advanced settings

Improvements to usage analytics

Rewards experiment (Germany Only) Fixed Bugs: Tracker descriptions are now displaying properly

The click-2-play redirect from Google shopping links now works properly