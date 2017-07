Versie 6.0.22 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.0.22: Amazon removed from list of supported web services after Amazon canceled project's accounts

Now all lists with user-defined templates can store up to 50 values

Updated support for OPUS

Translation: Bulgarian, German



TagScanner 6.0 screenshot. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.