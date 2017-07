Versie 1.850 van Webmin is enkele dagen geleden uitgebracht. Met dit programma kan een systeem waarop Unix draait, onderhouden en beheerd worden vanuit een webbrowser. Zo is het mogelijk om gebruikersaccounts te onderhouden, om instellingen te wijzigen voor Apache, MySQL en dns, en om fileshares aan te maken. Webmin bestaat uit een eenvoudige webserver, aangevuld met diverse in Perl 5 geschreven cgi-programma's. De software wordt onder de BSD-licentie uitgegeven en is in verschillende smaken vanaf deze pagina te downloaden. Sinds versie 1.831 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Version 1.850 Fixed multi-hostname DNS registration and the display of error messages in Let's Encrypt support.

Numerous Majordomo module improvements, thanks to gnadelwartz.

Added support for creating and editing port forwards in the FirewallD module.

Filesystems that have less than 1% free disk space are now shown on the System Information page.

Numerous bugfixes across multiple modules. Version 1.840 Fixes for XSS security vulnerabilities

Many updates to the Authentic theme.

SSHFP record support in the BIND module.

Thin provisioned LV support in the LVM module.

SNI (per-domain-name) SSL certificate support in Webmin itself.

DNS validation mode for Let's Encrypt certificates.

Manual editor for Cron jobs.

More German, Norwegian and Catalan translation updates.