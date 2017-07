Versie 6.1.0 van Cyberduck is uitgekomen als opvolger van versie 6.0.4. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Versie 6.1.0 verbetert de zoekfunctionaliteit en lost verschillende problemen op:

Enhancements [Feature] Search files fast without recursively listing directories (OneDrive)

[Feature] Search files fast without recursively listing directories (S3)

[Feature] Search files fast without recursively listing directories (Dropbox)

[Feature] Search files fast without recursively listing directories (Google Drive)

[Feature] Group protocols by type in bookmark window Bugfixes [Bugfix] Missing x-amz-server-side-encryption header when creating folders (S3) (#9378)

[Bugfix] Interoperability with vault version 6 (Cryptomator)

[Bugfix] Missing content length header in uploads to SharePoint Online (OneDrive)

[Bugfix] Always trust invalid certificate setting not remembered (Windows)

[Bugfix] Unable to rename files larger than 5 GB (S3) (#9983)

[Bugfix] Handle expired authentication token (Backblaze B2)