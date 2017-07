Mozilla heeft versie 54.0.1 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 54 is onder meer de opsplitsing van browsertaken in afzonderlijke processen verder doorgezet en wordt de content van verschillende pagina's nu ook gescheiden. Daarnaast zijn de downloadknop en het statusscherm vereenvoudigd en worden favorieten van de mobiele browser nu prominenter weergegeven. Versie 54.0.1 voegt geen nieuwe functionaliteit toe maar lost onder meer wel enkele weergaveproblemen op. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixed: Fix a display issue of tab title (bug 1357656)

Fix a display issue when opening multiple tabs (bug 1371962)

Fix a tab display issue when downloading files (bug 1373109)

Fix a PDF printing issue (bug 1366744)

Fix a Netflix issue on Linux (bug 1375708)

Fix a display issue of opening new tab (bug 1371995)

