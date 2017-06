Tweaking.com heeft een nieuwe versie van Windows Repair uitgebracht. Dit programma is in staat om een groot aantal problemen te verhelpen, zoals fouten in het register of met bestandsbevoegdheden, of veroorzaakt door een virus. De reparaties zijn ingrijpend, dus het is aan te raden het programma alleen te gebruiken als er weinig andere opties meer zijn. Voordat het met de reparaties begint, wordt onder meer de mogelijkheid geboden om de harde schijf op fouten te controleren, een scan van de systeembestanden te maken en natuurlijk om een back-up van het register en een systeemherstelpunt te maken. Het programma kan gratis worden gebruikt, ook in commerciële omgevingen. Voor twintig dollar kan er ook een pro-licentie worden gekocht, die extra opties biedt en de verdere ontwikkeling van het programma steunt. Sinds versie 3.9.32 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in Windows Repair version 3.9.35 Bug fixes and code changes reported from users. Changes in Windows Repair version 3.9.34 Updated default registry and file permissions for Windows 7, 8, 8.1 and 10 as of June 13th 2017.

Updated Codejock Controls to v18.0.0 Changes in Windows Repair version 3.9.33 Updated default registry and file permissions for Windows 10 as of June 7th 2017.