Door Bart van Klaveren, vrijdag 31 maart 2017 09:21, 0 reacties • Feedback

Bron: FinalWire

FinalWire heeft een nieuwe versie van AIDA64 uitgebracht. Dit programma is de opvolger van Everest, dat op zijn beurt de opvolger van AIDA32 en AIDA16 was. Met AIDA64 kan een uitgebreid overzicht van alle in de computer aanwezige hard- en software worden verkregen. Vooral handig zijn de directe links naar de pagina's waar specifieke drivers en firmware van de diverse onderdelen kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen er diverse benchmarks mee worden uitgevoerd en is er uitgebreide hardwaremonitoring. AIDA64 is beschikbaar in de versies Extreme, Engineer, Business en Network Audit, en met prijzen die beginnen bij 40 dollar voor een persoonlijke licentie. De changelog voor versie 5.90 ziet er als volgt uit:

Optimized 64-bit benchmarks for AMD Ryzen “Summit Ridge” processors

AIDA64 CPUID Panel, Cache & Memory Benchmark panel, GPGPU Benchmark panel, System Stability Test, and all cache, memory and processor benchmarks are fully optimized for AMD Ryzen “Summit Ridge” high-performance desktop processors, utilizing AVX2, FMA3, AES-NI and SHA instructions. Detailed chipset information for AMD Ryzen “Summit Ridge” integrated memory controller. Preliminary support for AMD Zen server and workstation processors.



Microsoft Windows 10 Creators Update support

Operating system details, installed programs list, and security software information for the upcoming Microsoft Windows 10 Creators Update. Optimized and fixed ACPI query, tree enumeration and temperature measurement modules.



Socket AM4 motherboards support

Temperature, voltage and fan speed monitoring for Socket AM4 motherboards and processors. Detailed chipset information for AMD B350 and X370 “Promontory”chipsets, as well as for the integrated Server Controller Hub and integrated Fusion Controller Hub of Ryzen processors. Detailed SPD information for high performance DDR4 memory modules with XMP 2.0 memory profiles. Support for the latest 5Gbps Ethernet LAN controllers.



Optimized 64-bit benchmarks for Intel “Apollo Lake” SoC

SSE4, AES-NI and SHA optimized benchmarks for Intel “Apollo Lake” low-power desktop and mobile SoC. Detailed chipset information for Intel “Apollo Lake” integrated memory controller. Improved support for Intel Atom C3000 “Denverton” SoC. Preliminary support for Intel “Gemini Lake” low-power SoC and Intel Xeon Phi “Knights Mill” HPC CPU. Improved support for the upcoming Intel “Cannonlake”, “Coffee Lake”, “Kaby Lake-X” and “Skylake-X” processors.



Support for the latest hardware technologies

Multi-threaded OpenCL GPGPU benchmarks, graphics processor, OpenGL and GPGPU details, temperature and cooling fan monitoring for the latest GPUs: nVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, Quadro GP100, Quadro M520, Quadro M2200, Quadro P400, Quadro P600, Quadro P1000, Quadro P3000, Tesla P6. Vulkan graphics accelerator diagnostics for AMD, Intel and nVIDIA graphics accelerators. Improved support for Samsung NVMe, Crucial M600, Crucial MX300, Intel Pro 5400s, SanDisk Plus, WD Blue SSDs. Support for SMBIOS 3.1.1. Improved support for Intel “Union Point” B250, H270, Q270 and Z270 chipset based LGA-1151 motherboards. Advanced support for HighPoint RocketRAID 27xx RAID controllers. NZXT Kraken X52 sensor support.