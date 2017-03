Door Japke Rosink, donderdag 23 maart 2017 22:36, 1 reactie • Feedback

Bron: Microsoft

Microsoft heeft al weer de zestiende Cumulative Update voor Exchange Server 2013 vrijgegeven. Exchange Server 2013 werd uitgegeven in januari 2013. De mainstream ondersteuning vanuit Microsoft loopt tot april 2018, en de verlengde ondersteuning loopt tot april 2023. In deze verlengde periode worden alleen beveiligins- en tijdzone-updates doorgevoerd. Voor een algemene discussie over Exchange Server 2013 kan je in Het algemene Exchange 2013 topic op ons forum terecht. Het KB-artikel met nummer 4012112 vermeldt de volgende veranderingen: