Door Bart van Klaveren, dinsdag 7 maart 2017 20:00, 2 reacties • Feedback

Bron: O&O Software, submitter: bds007

Een veelbesproken aspect van Windows 10 is de hoeveelheid informatie die naar Microsoft wordt gestuurd. Vaak is dat handig, want zo kunnen veel zaken beter worden afgehandeld. Maar niet alles is even nuttig, dus zijn er wel degelijk zorgen om de privacy. Gelukkig kunnen veel van deze 'phone home'-opties uitgezet worden, al zijn ze niet allemaal even makkelijk te vinden.

O&O Software, bekend van onder meer zijn defragmenteerprogramma, heeft een gratis tooltje beschikbaar gesteld waarmee veel van deze opties makkelijk aan- of uitgezet kunnen worden. Bovendien biedt het de optie om vooraf een systeemherstelpunt aan te maken. ShutUp10 is net geen 200kB groot en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. Sinds versie 1.4.1385 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: