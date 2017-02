GlassWire 1.2.96

Door Bart van Klaveren, dinsdag 14 februari 2017 12:45, 5 reacties • Feedback

Bron: GlassWire

GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kunnen er voor een eenmalig bedrag een Basic-, Pro-, of Elite-versie worden aangeschaft, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. Zojuist is versie 1.2.96 van GlassWire uitgekomen en de release notes zien er als volgt uit: