Door Bart van Klaveren, zondag 12 februari 2017 13:18

Bron: Pen Drive Linux

Versie 2.0.4.0 van YUMI is uitgekomen. YUMI staat voor Your Universal Multiboot Installer en is een Windows-programma waarmee de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst kunnen worden. Daarnaast is er ondersteuning voor Windows-installatie-cd's, antivirus-rescue-cd's en andere tools. Daardoor hoeven die niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden, maar kan de installatie vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Wat YUMI onderscheidt, is dat er verschillende iso's kunnen worden toegevoegd, die als keuzes in een bootmenu terechtkomen. Sinds versie 2.0.3.7 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd: