Door Bart van Klaveren, woensdag 1 februari 2017 21:34, 0 reacties • Feedback

Bron: Media Area, submitter: CreativeS

Versie 0.7.93 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en OS X, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: