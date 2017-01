Door Bart van Klaveren, vrijdag 27 januari 2017 20:30, 0 reacties • Feedback

Bron: ToolsLib

ToolsLib, tegenwoordig onderdeel van Malwarebytes, heeft versie 6.042 van AdwCleaner uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: