Synology heeft een zevende update voor versie 6.0.2 van Disk Station Manager uitgebracht. DSM is de beheerssoftware die op diverse nas -producten van het bedrijf draait. De Disk, Cube en Rack Stations bieden meer dan alleen extra opslagruimte. Zo kunnen ook back-ups van alle clients op het netwerk worden gemaakt en kunnen bestanden via http, ftp, bittorrent, usenet en emule worden gedownload, zodat bijvoorbeeld energiegulzige pc's 's nachts uit kunnen, terwijl de download gewoon binnenkomt. Verder kunnen via de ingebouwde iTunes-server audio- en videobestanden over het netwerk worden gestreamd, kan met behulp van php en MySQL een dynamische website worden gehost en kan het apparaat als printserver fungeren.

Om versie 6.0 te kunnen installeren zal minimaal versie 5.2 aanwezig moeten zijn. Verder is het uitsluitend geschikt voor de nas-modellen waarvan het typenummer eindigt op 11 of hoger. Kijk voor de overige voorwaarden en de verschillende downloads op deze pagina. In versie 6.0 treffen we onder meer verbeteringen in Cloud, Note, Photo en Video Station aan, is er een collaboration drive voor spreadsheets, zijn de mogelijkheden om back-ups te maken en terug te zetten verbeterd en kan de nas met een certificaat van Let’s Encrypt nu via een beveiligde verbinding worden benaderd. Ook is DSM nu volledig 64bit en zijn er daardoor prestatieverbeteringen waar te nemen. Daarnaast zijn er diverse nieuwe mogelijkheden voor de met een krachtige processor uitgeruste modellen, zoals ondersteuning voor het Btrfs-bestandssysteem, een uitgebreide webmailclient en e-mailserver, een Load Balancer, een Document Viewer en is ook de ondersteuning voor Docker verbeterd. In deze update, die nog niet overal via de auto-update aangeboden wordt, zijn de volgende verbeteringen aangebracht: